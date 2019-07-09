400 тонн картофеля и киви были возвращены в Иран и Грузию

С начала деятельности Агентство пищевой безопасности вернуло в Иран и Грузию 400 тонн картофеля и киви в связи с опасностью распространения вредных организмов, в отношении которых применяются карантинные меры, сообщает во вторник Trend.

Об этом на организованной во вторник пресс-конференции, посвященной годовщине начала деятельности Агентства, сказал председатель структуры Гошгар Тахмазли.

Глава Агентства отметил, что было уничтожено 255,9 тонны продукции, а также различными методами обезврежено 838,092 тонны продуктов питания.