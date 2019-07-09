400 тонн картофеля и киви были возвращены в Иран и Грузию

С начала деятельности Агентство пищевой безопасности вернуло в Иран и Грузию 400 тонн картофеля и киви в связи с опасностью распространения вредных организмов, в отношении которых применяются карантинные меры, сообщает во вторник Trend.

Об этом на организованной во вторник пресс-конференции, посвященной годовщине начала деятельности Агентства, сказал председатель структуры Гошгар Тахмазли.

Глава Агентства отметил, что было уничтожено 255,9 тонны продукции, а также различными методами обезврежено 838,092 тонны продуктов питания.

| 2019-07-09T13:37:21+00:00 9 июля 2019, 14:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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