4 июля в Алжире пройдут президентские выборы

Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалах назначил проведение новых президентских выборов в Алжире на 4 июля, сообщает РИА Новости.

«Президент Абделькадер Бенсалах 9 апреля в день вступления в должность подписал указ о созыве избирательной комиссии для проведения президентских выборов 4 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник временный президент Бенсалах в своем первом обращении к нации пообещал провести честные и прозрачные выборы. Он пояснил, что в скором времени займется созданием избирательной комиссии в сотрудничестве с политическими силами и гражданами страны.

В то же время оппозиция уже неоднократно выступала против того, чтобы Бенсалах, который считается близким соратником экс-президента Абдельазиза Бутефлики, участвовал в организации переходного периода в Алжире.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля, после массовых протестов в стране, уведомил главу Конституционного совета о сложении полномочий, воспользовавшись 102-й статьей конституции, которая предусматривает отставку, в частности, по состоянию здоровья. Бутефлике 82 года, он бессменно находился у власти с 1999 года. Временным главой Алжира, согласно конституции, на ближайшие 90 дней стал спикер верхней палаты парламента (сената) Абделькадер Бенсалах.