4 декабря КС рассмотрит запрос Президента Азербайджана о роспуске парламента

2 декабря проведено очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда, был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии Конституции роспуска парламента на основании Решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики номер 1717-VQR от 2 декабря 2019 года «Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики» и принято решение о принятии его на исполнение Пленумом.

По существу, запрос будет рассмотрен при участии сторон на заседании Пленума Конституционного суда, назначенном на 12:00 4 декабря.

| 2019-12-02T22:02:12+00:00 3 декабря 2019, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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