4 декабря КС рассмотрит запрос Президента Азербайджана о роспуске парламента

2 декабря проведено очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда, был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии Конституции роспуска парламента на основании Решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики номер 1717-VQR от 2 декабря 2019 года «Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики» и принято решение о принятии его на исполнение Пленумом.

По существу, запрос будет рассмотрен при участии сторон на заседании Пленума Конституционного суда, назначенном на 12:00 4 декабря.