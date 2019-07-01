4 астероида летят прямо на Землю

Названы четыре известных астероида, которые потенциально могут столкнуться с Землей, сообщает RT.

Астероид 1979 XB диаметром 900 метров в настоящее время он проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 000 км/ч и каждую секунду приближается к Земле почти на 30 км. Европейское космическое агентство поставило его на второе место в «Списке рисков» среди околоземных астероидов.

Астероид Апофис размером с четыре футбольных поля, находится на расстоянии более 200 миллионов км, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 000 км.

Астероид 2010 RF12, по прогнозам, в случае столкновения с Землей нанесет несколько меньший ущерб, чем метеорит, упавший в Челябинске в 2013 году.

Последний из них — 2000 SG344 — в настоящее время находится довольно далеко, но каждую секунду приближается к Земле на 1,3 км. Он движется вокруг Солнца почти как и Земля, что позволяет регулярно наблюдать астероид и оценивать риск, который он представляет.(Газета.ру)