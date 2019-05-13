39-й президент США сломал шейку бедра

Экс-президент США 94-летний Джимми Картер сломал шейку бедра, операция прошла успешно, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.

«Отправляясь на охоту на диких индеек сегодня утром, бывший президент США Джимми Картер упал у себя дома в Плейнс, штат Джорджия», — говорится в релизе.

Была сделана операция, хирурги считают, что она прошла успешно. Картер поправляется дома.

«Президент Картер заявил, что беспокоится главным образом о том, что сезон охоты на диких индеек заканчивается на этой неделе, а он еще не выбрал лимит (по количеству птиц, которых мог подстрелить — ред.) Он надеется, что штат Джорджия разрешит ему использовать неиспользованный лимит в следующем году», — уточнили в президентском центре.

Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. Картер в последние годы прошел успешное лечение от рака мозга.