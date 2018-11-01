Турция собирается расширить расследование дела Кашикчи

Анкара ожидает от Эр-Рияда активного сотрудничества для прояснения дела об убийстве журналиста Джамаля Кашикчи, заявил министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль.

Глава Минюста отметил, что саудовская сторона оставила без ответа вопросы турецкой стороны. «Турция все еще ждет ответа. Для прояснения ситуации расследование дела будет расширено», — сказал Гюль.

Министр юстиции Турции сообщил, что вопрос визита прокурора Стамбула в Эр-Рияд не значится в повестке дня турецкой стороны.

«Преступление совершено в Турции. До тех пор, пока турецкая сторона не получит ответов на все свои вопросы, было бы неверно обсуждать новый этап расследования», — пояснил министр.

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