«350» или “Солдаты умирают, когда их забывают”

В Азербайджане проходят съемки документального фильма о гарнизоне Ялама, который до последнего вздоха сражался против 70-тысячной российской оккупационной армии.

Сценарий фильма условно названного “Солдаты умирают, когда их забывают”, написан по сюжету повести Арифа Алиева “350”. Фильм расскажет об исторических фактах, более века скрываемых от нашего народа. Съемки в Баку, Яламе, Самуре и Тбилиси уже завершены. Впереди съемочную группу ожидают поездки в Карс, Анкару и Москву.

Режиссером фильма является Ровшан Алмурадлы, в съемках принимают участие коллективы творческих центров ARAN film и Nova Gorica.

Ожидается, что фильм появится на большом экране уже в октябре этого года. Как сообщают создатели фильма, съемки стали продолжением расследования неизвестных страниц нашей истории, зрителям будут представлены сенсационные подробности и уникальные кадры.

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