30 ноября пройдет церемония открытия второй фазы TANAP

Азербайджан с реализацией проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является основным сегментом «Южного газового коридора», внесет большой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

«30 ноября в районе Ипсала турецкой провинции Эдирне пройдет церемония открытия второй фазы Трансанатолийского трубопровода. Таким образом строительство TANAP подходит к концу, что означает о его полной готовности к поставкам газа теперь и на территорию Европы. Это очень значимое событие для Азербайджана, Турции и Европы. Мы всегда говорили, что Азербайджан внесет большой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы благодаря TANAP и в целом, «Южному газовому коридору». Теперь это реальность. По завершению строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) в следующем году, Европа получит еще один важный альтернативный источник газа», — сказал посол.

TANAP как проект был разделен на две фазы — до Эскишехира и до Ипсалы соответственно. Часть проекта до Эскишехира, обеспечивающая поставки газа в Турцию, была завершена в прошлом году.