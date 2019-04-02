3 апреля в Германии представят результаты вскрытия тел жертв авиакатастрофы

Первые результаты вскрытия тел погибших при крушении бизнес-джета Epic-LT в Германии будут известны в среду, 3 апреля. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Дармштадта.

Бизнес-джет Epic-LT разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах. На борту находились совладелец российской авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все трое погибли.

Накануне тела жертв были доставлены во Франкфурт. 2 апреля специалисты проводят вскрытие. Личности погибших подтвердят в течение текущей недели.

По данным СМИ, основной версией крушения является ошибка пилота. Предположительно, капитан при заходе на посадку допустил опасную потерю скорости, что привело к снижению подъемной силы, после чего самолет вошел в штопор.

| 2019-04-02T16:41:01+00:00 2 апреля 2019, 19:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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