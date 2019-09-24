25 сентября британский парламент восстановит работу

Британский парламент возобновит работу 25 сентября, заявил спикер палаты общин Джон Беркоу, сообщает РИА Новости.

Ранее во вторник британский верховный суд признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября. Согласно вердикту суда, работа парламента не считается приостановленной, парламентарии могут возобновить работу в любое удобное для них время.

«Я проинструктировал палату о том, что парламентарии должны возобновить — не начать работу после приостановки, которая была признана незаконной, — а именно возобновить свою работу с завтрашнего дня (25 сентября). Парламентарии начнут заседание в 11.30 местного времени (14.30 по бакинскому)», — сказал Беркоу, выступая перед журналистами у здания парламента.