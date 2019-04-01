25 неблагонадежных лиц получили допуск к гостайне в США

Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США получил данные о том, что ряд видных сотрудников администрации Дональда Трампа предоставил допуск к информации, составляющей государственную тайну, 25 лицам, которым в таком допуске ранее было отказано из-за неблагонадежности. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на сотрудников аппарата данного комитета.

По их сведениям, источником сведений была Триша Ньюболд, исполняющая обязанности менеджера в отделе безопасности персонала Белого дома. Она в прошлом месяце давала в закрытом режиме показания членам комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты Конгресса. В частности, Ньюболд утверждала, что среди упомянутых выше 25 лиц — два ныне высокопоставленных сотрудника Белого дома.

Телеканал NBC сообщал в январе, что ЦРУ и сотрудники Белого дома, отвечающие за безопасность, ранее дважды отказывали зятю и старшему советнику президента США Джареду Кушнеру в допуске к информации, составляющей государственную тайну, из-за его связей с представителями зарубежных стран. Как говорилось в материале, спецслужбы США выражали опасения по поводу того, что Кушнер может стать объектом влияния со стороны представителей других государств.