Азербайджан – важная страна для Европейского Союза

Центральным событием минувших выходных стал визит Ангелы Меркель в регион Южного Кавказа. Для Ангелы Меркель, которая представляет самую влиятельную страну Европы и представительницу интересов ЕС, визит в регион носил двойственный характер. С одной стороны, ей важно было понять политическую составляющую региона, и влияние ЕС.

С другой стороны — экономическую. Что касается экономики, то тут фрау Меркель не раз подчеркнула, что Азербайджан является самым крупным торговым партнером Германии в регионе. Кстати, данную формулировку можно отнести и ко всему ЕС в целом. Центральный визит Ангелы Меркель в регион — это, конечно, Азербайджан. Значение Южного газового коридора для ЕС и Германии возросло и приобрело практический смысл после запуска TANAP.

Кстати, в Грузии самым важным стало соглашение о выделении 150 миллионов евро на строительство подземного газового хранилища вблизи Тбилиси, которое должно стать интегральной частью проекта TANAP и повысить его устойчивость.

Азербайджанский газ рассчитан в основном на Южную часть Европы, Германию данный газ касается постольку, поскольку сегодня Берлин является гарантом стабильности ЕС.

Меркель также было важно понять, готов ли Азербайджан договориться с другими газовыми гигантами каспийского бассейна, а именно Ираном, Туркменистаном и Казахстаном, что сделает проект TANAP более рентабельным и стратегически важным для ЕС, а роль Азербайджана как международного игрока возрастет в разы.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о транскаспийском газовом коридоре, отметил:«B случае принятия решения о поставках газа с восточной части Каспийского моря через территорию Азербайджана на мировые рынки, мы с большим интересом отнесемся к нему».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках встречи с президентом Азербайджана указала, что состоялся также и обмен мнениями об отношениях Азербайджана и Европейского Союза.

«Мы говорили о том, что Азербайджан расположен на геостратегической территории, имеет границы с Ираном и Россией, его тесных отношениях с Турцией. Aзербайджан – важная страна для Европейского Союза с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы», — подчеркнула бундесканцлерин.

Федеральный канцлер заметила, что Азербайджан стремительно развивается: «С этой точки зрения диверсификация экономики – хороший факт. Широкая диверсификация немецкой экономики создает здесь основу для хорошего партнерства».

Она напомнила, что в Aзербайджане есть внешнеторговая палата Германии, в стране действуют более 150 немецких предприятий. И германская сторона очень заинтересована в приглашениях Азербайджаном иностранных предприятий для внесения вклада в развитие экономики страны.

Сразу по завершению визита, было сообщено, что немецкая компания Uniper SE и Госнефтекомпания (SOCAR) будут совместно работать над будущими проектами по повышению энергоэффективности в сфере производства нефти и газа в Азербайджане.

Расширение политического влияния ЕС в первую очередь проходит экономически, и в данном случае, Азербайджан является единственной страной в регионе, с кем интересно экономически сотрудничать. Это касается не только энергоресурсов, но и самого большого рынка в регионе. Но с другой стороны, Азербайджану важно привлечь Германию для участия в развитии ненефтяного сектора в Азербайджане, а именно к участию в открытии высокотехнологических предприятий. Поэтому Азербайджан должен воспользоваться своим преимуществом и дать зеленый свет на выгодных условиях немецким компаниям.

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