23-й Детский фестиваль тюркского мира стартовал в Стамбуле

В стамбульском районе Кадыкей стартовал 23-й Фестиваля детей тюркского мира, сообщает Агентство Анадолу.
Фестиваль организован Фондом исследований тюркского мира с целью ознакомления подрастающего поколения тюркоязычных стран и регионов с культурой братских стран, налаживания дружбы между детьми.
В фестивале принимают участие дети из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, ТРСК, Кабардино-Балкарской Республики, Башкортостана, Чувашии, Дагестана, Гагаузии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Саха-Якутии, Татарстана, Афганистана, Болгари, Ирака, Косово, Северной Македонии, а также тюрки ахыска и дети Восточного Туркестана.
В целом в Турции прибыли 34 группы из 540 учеников и 84 преподавателей.
Шествие детей с флагами своих стран по стамбульскому району Кадыкей ознаменовало открытие фестиваля.
Дети возложили венок к памятнику Ататюрку, затем почтили память минутой молчания павших турецких воинов.
30 апреля в Олимпийском спорткомплексе Багджилар в Стамбуле состоится праздничный концерт, а 2 мая пройдет 14-й Вокальный конкурс детей тюрского мира.