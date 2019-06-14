23 июня пройдут вступительные экзамены

23 июня пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты, которые примут участие во вступительных экзаменах, могут распечатать «Пропускной лист на экзамен».

Для этого им необходимо будет пройти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/.

Отметим, что абитуриент должен обязательно принести на экзамен подтверждающий личность документ и «Пропускной лист на экзамен». Абитуриенты, у которых нет фото в удостоверении личности, наряду с другими документами должны предъявить выданную учебным заведением справку с фото (в справку вклеивается фото абитуриента размером 3х4 и подтверждается печатью).

При отсутствии одного из указанных документов или наличии расхождений между документами абитуриент на экзамен не допускается.

| 2019-06-14T16:21:47+00:00 14 июня 2019, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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