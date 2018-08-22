Шарапова вернулась

Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes. Она заняла в списке пятую позицию с годовым доходом в $10,5 млн.

Шарапова входила в рейтинг с 2005 года, впервые не попав в него в 2017-м. Тогда ее доходы резко упали после дисквалификации за мельдоний.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок вошли:

Серена Уильямс (теннис, годовой доход $18,1 млн),

Каролина Возняцки (теннис, $13 млн),

Слоан Стивенс (теннис, $11,2 млн),

Гарбинье Мугуруса (теннис,$11 млн),

Мария Шарапова (теннис, $10,5 млн),

Винус Уильямс (теннис, $10,2 млн),

Пусарла Венката Синдху (бадминтон, $8,5 млн),

Симона Халеп (теннис, $7,7 млн),

Даника Патрик (автогонки,$7,5 млн),

Анжелика Кербер (теннис, $7 млн)

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