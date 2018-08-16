Белый дом назвал ответные меры Анкары на пошлины ошибкой

«Пошлины со стороны Турции определенно вызывают сожаление, это шаг в неверном направлении», — сказала Сандерс на регулярном брифинге. По ее словам, введение США тарифов было связано с «интересами национальной безопасности», тогда как шаг Анкары является «возмездием». «Мы определенно не поддерживаем решение Турции мстить нам», — сказала пресс-секретарь президента США.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. В Белом доме сообщали, что этот шаг не связан с «торговыми и иными вопросами».

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты.

РИА Новости