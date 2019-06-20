21 июня в Минске стартуют II Европейски игры

Участниками Европейских игр в Минске станут 3667 спортсменов. Об этом в четверг журналистам заявил председатель координационной комиссии Игр Спирос Капралос, сообщает ТАСС.

«Максимальное число участников Европейских игр могло составить 4000 человек, но в итоге в соревнованиях примут участие 3667 спортсменов. Это небольшое сокращение, если рассматривать то, какое количество стран заявило своих атлетов для участия», — сказал Капралос.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

| 2019-06-20T16:22:48+00:00 20 июня 2019, 20:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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