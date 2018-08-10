В ООН назначили нового комиссара по правам человека

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека.

Западные СМИ сообщают, что решение было принято консенсусом.

Нынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн должен сложить свои полномочия в конце месяца.

«Я поистине рад назначению Мишель Бачелет в качестве следующего верховного комиссара ООН по правам человека», — заявил Зейд Раад аль-Хусейн, на смену которому придет Бачелет.

Мишель Бачелет дважды занимала пост президента Чили в 2006-2010 годах и 2014-2018 годах. В 2010 году она возглавила тогда созданную структуру «ООН-женщины».

Верховный комиссар ООН по правам человека избирается на четыре года. Бачелет станет седьмым комиссаром по правам человека с момента учреждения этой должности в 1993 году.

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