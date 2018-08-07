Санкции против Ирана заработали еще до вступления в силу, заявил Болтон

Санкции США против Ирана начали работать еще до их формального повторного вступления в силу, считает советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщалось ранее, в полночь с 6 на 7 августа США восстановили первый пакет американских санкций против Ирана, заключительной стадией которых станет запрет на экспорт нефти.

«Мы думаем, что санкции, которые мы ввели в силу ночью, на самом деле начали оказывать воздействие уже в мае, когда президент вышел из несовершенной ядреной сделки. Это потому, что компании по всему миру не хотели идти на риск потерять свой бизнес в США ради продолжения дел с Ираном», — сказал он во вторник в эфире телеканала Fox News.

Болтон высказал мнение, что возвращение санкций не испортило отношения США с европейскими союзниками.