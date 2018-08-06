Зариф назвал предложение Трампа о переговорах рекламным трюком

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал «рекламным трюком» предложение президента США Дональда Трампа о переговорах по новой ядерной сделке, сообщает телеканал Press TV.

Трамп в понедельник — день восстановления первого пакета санкций против Ирана — повторил, что открыт для достижения новой сделки с Тегераном.»Время, затраченное на наши переговоры с Америкой, было, возможно, беспрецедентным в истории, но потом Трамп что-то подписывает и говорит, что все эти переговоры аннулированы. Вы можете вести переговоры с таким человеком? Чем является это предложение, если не рекламным трюком», — заявил Зариф.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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| 2018-08-06T22:55:14+00:00 6 августа 2018, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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