Зариф назвал предложение Трампа о переговорах рекламным трюком

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал «рекламным трюком» предложение президента США Дональда Трампа о переговорах по новой ядерной сделке, сообщает телеканал Press TV.

Трамп в понедельник — день восстановления первого пакета санкций против Ирана — повторил, что открыт для достижения новой сделки с Тегераном.»Время, затраченное на наши переговоры с Америкой, было, возможно, беспрецедентным в истории, но потом Трамп что-то подписывает и говорит, что все эти переговоры аннулированы. Вы можете вести переговоры с таким человеком? Чем является это предложение, если не рекламным трюком», — заявил Зариф.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.