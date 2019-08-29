200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары

Более 200 крупных компаний, включая Adidas, Nike, Crocs и Converse, направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением отменить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в ближайшее воскресенье.

«Новые пошлины — это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи», — уточняется в письме, пишет mk.ru.

По словам главы Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтта Приста, Трампу следует прислушаться к этой просьбе и остановить ненужную торговую войну.