200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире

«…Квартиру затопила соседка сверху. Она вместо того чтобы позвонить в аварийную службу безалаберно позвонила в ДЭЗ, а они сказали, что завтра придет мастер. Соседка знала, что помощник Никаса Степановича живет наверху и у него есть ключи, но она вместо того чтобы сознаться, легла спать», — рассказал Лука.