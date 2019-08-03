200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире

Соседи сверху залили квартиру художника Никаса Сафронова, пострадали более 200 картин для будущей выставки, сообщил РИА Новости его сын Лука Сафронов-Затравкин.
О потопе художник узнал от своего помощника.
«…Квартиру затопила соседка сверху. Она вместо того чтобы позвонить в аварийную службу безалаберно позвонила в ДЭЗ, а они сказали, что завтра придет мастер. Соседка знала, что помощник Никаса Степановича живет наверху и у него есть ключи, но она вместо того чтобы сознаться, легла спать», — рассказал Лука.
«Они много месяцев ее готовили, книги были с автографами, очень обидно», — сказал Лука.
| 2019-08-03T22:50:58+00:00 3 августа 2019, 23:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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