200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире

Соседи сверху залили квартиру художника Никаса Сафронова, пострадали более 200 картин для будущей выставки, сообщил РИА Новости его сын Лука Сафронов-Затравкин.
О потопе художник узнал от своего помощника.
«…Квартиру затопила соседка сверху. Она вместо того чтобы позвонить в аварийную службу безалаберно позвонила в ДЭЗ, а они сказали, что завтра придет мастер. Соседка знала, что помощник Никаса Степановича живет наверху и у него есть ключи, но она вместо того чтобы сознаться, легла спать», — рассказал Лука.
«Они много месяцев ее готовили, книги были с автографами, очень обидно», — сказал Лука.