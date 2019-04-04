20 видов птиц поменяли свое название

Институт зоологии НАНА внес ясность в вопрос о переименовании некоторых видов птиц.

Как заявил Report директор Института Эльман Юсифов, в последнее время различные мнения специалистов о количестве и наименовании птиц в фауне Азербайджана создавали некоторую путаницу.

Он отметил, что порой в регионах названия птиц произносились в нескольких вариациях в различной форме: «К этому вопросу были привлечены не только специалисты нашего института но и МЭПР, Бакинского государственного университета, Института биоресурсов Нахчыванского отделения НАНА, из Гянджи. Было оглашено окончательное решение. Названия некоторых птиц были заменены навсегда. В ближайшее время их обнародуют».

Э.Юсифов напомнил, что в фауне Азербайджана утверждены 405 видов птиц и среди них были заменены 20 спорных названий.

Заведующая зоологическим музеем Сабина Буньятова отметила, что решение о переименовании некоторых видов птиц было принято во время обсуждения таксонометрического спектра позвоночных в фауне Азербайджана.

Она сказала, что среди представленных орнитологами до сих пор названий 140 видов были различия.

С.Буньятова объяснила некоторые изменения: «Так название известной как «майгюлю» птицы было заменено на «батаган». Известный как «ордектутан гызылгуш» вид птиц был переименован в «сярчечалан».

Названия некоторых видов птиц русского и немецкого происхождения также были заменены.