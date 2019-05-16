20 мая Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая, сообщает РИА Новости.

Такое решение на заседании Верховной рады поддержали 315 парламентариев при необходимо минимуме в 226 голосов.

Сам новоизбранный президент настаивал на приведении его к присяге 19 мая. По его мнению, действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Однако эту дату поддержали лишь 207 депутатов. Большинство парламентариев высказались против 19 мая, так как этот день на Украине традиционно является Днем памяти жертв политических репрессий. Депутаты посчитали, что проводить в этот день инаугурационные торжества и празднования неуместно.

Инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов и публикации их в газете «Голос Украины», то есть не позднее 3 июня.