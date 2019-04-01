20 человек стали жертвами возгорания автобуса в Перу

По меньшей мере 20 человек погибли, еще семь пострадали в результате возгорания автобуса в центральной части Перу. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Comercio.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье вечером в районе Сан-Мартин-де-Поррес (центральный регион Лима). Огонь вспыхнул в двухэтажном автобусе, который находился на автовокзале. Возгорание началось в задней части транспортного средства, поэтому люди, находившиеся на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу. Семи пассажирам удалось покинуть автобус, они были доставлены в ближайшие больницы.