20 человек стали жертвами возгорания автобуса в Перу

По меньшей мере 20 человек погибли, еще семь пострадали в результате возгорания автобуса в центральной части Перу. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Comercio.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье вечером в районе Сан-Мартин-де-Поррес (центральный регион Лима). Огонь вспыхнул в двухэтажном автобусе, который находился на автовокзале. Возгорание началось в задней части транспортного средства, поэтому люди, находившиеся на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу. Семи пассажирам удалось покинуть автобус, они были доставлены в ближайшие больницы.

| 2019-04-01T07:22:15+00:00 1 апреля 2019, 09:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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