«Ухудшению американо-турецких отношений Москва будет только рада»

США совершили ряд грубых политических ошибок по отношению к Турции, сказал #, российский политолог Сергей Марков, комментируя отношения Турции и США.

«Я думаю, что практически неизбежно дистанцирование Турции от США в сторону России. Это связано с другими совершенно причинами, которые не имеют отношения к этому кризису. Дело в том, что раньше, на протяжении 50 лет, США были им союзником и партнером, оказывая помощь в решении ключевых вопросов в области безопасности. Первое – это защита от территориальных претензий СССР.

Второе – это защита турецкой политической системы от победы левых прокоммунистических сил. Коммунисты несколько раз были близки к победе на выборах в Турции. Но последнее слово в итоге говорили проамериканские военные, которые не давали коммунистам прийти к власти. В третьих, США помогали Турции сохранить модернизационный авторитарный режим», — отметил эксперт.

Марков добавил, что сейчас ситуация кардинально изменилась, официальная Москва территориальной целостности Турции больше не угрожает, и коммунистического переворота не будет.

По его словам, сама Америка поддерживает авторитаризм в Турции, чтобы потом самой же ее и критиковать.

«Более того, США сейчас не решают, а создают Турции проблемы в области безопасности, открыто поддерживая иракских и сирийских курдов. Если курды получат государство, это создаст угрозу Анкаре, потому что, они сразу же предъявят претензии на турецкий Курдистан. Кроме этого, США участвовали в транспортировке боевиков в Сирию, используя территорию Турции, и конфликт мог частично переброситься на территорию страны. Поэтому эти объективные факторы заставляют дистанцироваться Турцию от США», — считает аналитик.

Конечно, Анкара хотела бы дружить с Вашингтоном, но тут вступают грубые политические ошибки против Турции, считает политолог.

«Например, Турция хотела закупить установки «Пэтриот», но столкнулась с отказом и препятствиями. Так как США не хотели продавать свои ракеты, Турция решила купить у России ракетный комплекс С-400, который и лучше и дешевле, да и позволяет Турции диверсифицировать свои вооружения».

Эксперт также добавил, что в этих условия было бы разумнее снять ограничения и продать истребители F-35, чтобы Турция покупала у них, а не у России.

«Она же ведь не только хочет купить крупное количество этих самолетов, так она еще и участвовала в финансировании разработки этого самолета. Поэтому есть объективные причины дрейфа Турции от США не только в сторону России, но и ЕС. Поэтому США должны пойти на серьезные уступки Турции. Впрочем, ухудшению американо-турецких отношений Москва будет только рада», — резюмировал он.

54 просмотров