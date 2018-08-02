Перед военными учениями Грузия осудила Россию за оккупацию Абхазии и Южной Осетии

Президент Грузии осудил Россию за незаконную оккупацию части страны, открывая двухнедельные военные учения с участием США и нескольких других стран НАТО, сообщает «Голос Америки».

Около 1300 грузинских и 1170 американских солдат, а также несколько сот военнослужащих из восьми других стран НАТО участвуют в маневрах, которые начались лишь за несколько дней до 10-летней годовщины войны России и Грузии.

Вашингтон направил на учения мотопехотную роту, включая 12 БМП Bradley, пять танков M1A2 Abrams, а также девять вертолетов Blackhawk и Apache.

Азербайджан, Украина и Армения и которые не являются членами НАТО, также направили на учения своих военных.

Выступая на церемонии открытия учений, президент Георгий Маргвелашвили сказал: «Сегодня вы стоите на территории страны, двадцать процентов которой абсолютно незаконно оккупированы нашим соседом Россией».

В августе 2008 года между Россией и Грузией произошла война за Южную Осетию – сепаратистский регион Грузии. В Южной Осетии и Абхазии, другом сепаратистском регионе, по-прежнему находятся российские гарнизоны. Москва признала оба региона независимыми государствами.

Учения «Достойный партнер» (Noble Partner) проводятся в Грузии уже четвертый раз. Представители России пока никак не прокомментировали учения, но в предыдущие годы Москва предупреждала, что они могут привести к дестабилизации региона. Грузинские власти отвергали эти обвинения.

Центром учений является военная база Вазиани вблизи Тбилиси.

Когда-то там базировались российские войска, которые покинули ее в начале 2000-х в соответствии с соглашением о сокращении вооружений в Европе.

Россия также проводит собственные военные учения в северокавказском регионе, который граничит с Грузией.

Российские учения, которые начались в среду, продлятся до 15 августа.