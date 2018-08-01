И в Латвии жарко

Около 20 человек поступили из-за жары в больницы Латвии за сутки, сообщили в среду РИА Новости в Службе неотложной медицинской помощи.

«В больницу попали 17 человек, у которых состояние здоровья ухудшилось из-за жары», — сообщили в медслужбе. Там добавили, что причиной плохого самочувствия стало длительное пребывание на солнце, в раскаленных помещениях или автомобилях.