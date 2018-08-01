И в Латвии жарко

Около 20 человек поступили из-за жары в больницы Латвии за сутки, сообщили в среду РИА Новости в Службе неотложной медицинской помощи.

«В больницу попали 17 человек, у которых состояние здоровья ухудшилось из-за жары», — сообщили в медслужбе. Там добавили, что причиной плохого самочувствия стало длительное пребывание на солнце, в раскаленных помещениях или автомобилях.

Пять человек перегрелись из-за употребление алкоголя, который усиливает обезвоживание организма.

В Латвии в течение трех недель температура воздуха днем не опускается ниже +30 градусов, наблюдается также высокая влажность воздуха.

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| 2018-08-01T17:21:55+00:00 1 августа 2018, 18:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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