Пирамида Хеопса оказалась «концентратором» радиоволн, заявляют физики

Физики из Германии и России изучили свойства пирамиды Хеопса и пришли к выводу, что она может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать ее в пространство под собой. Их выводы представлены в Journal of Applied Physics, сообщает РИА Новости.

«Учитывая большой интерес к пирамидам, мы решили взглянуть на пирамиду Хеопса как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны. Мы получили ряд интересных результатов, которые могут найти важные практические применения», — заявил Андрей Евлюхин, координатор выполненных исследований из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.Пирамиду Хеопса построили в середине третьего тысячелетия до нашей эры по инициативе фараона Хуфу (Хеопса), представителя четвертой династии Древнего царства — периода возведения всех «великих пирамид» Египта. Эта конструкция высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

За последние два столетия внутри пирамиды ученые обнаружили четыре комнаты, в одной из которых, предположительно, похоронен сам фараон, в другой — его супруга, третья считалась приманкой или ловушкой для грабителей, а четвертая комната была недавно найдена физиками. В стенах коридоров, ведущих к гробнице Хуфу, археологи нашли необычные каналы, которые они посчитали элементами «системы безопасности», оберегавшей фараона от осквернителей.

Пирамиде Хеопса и ее «кузенам» публика часто приписывает различные магические свойства, в том числе способность «концентрировать энергию космоса» и многие другие антинаучные феномены.

Реальные физические свойства пирамиды ученые начали изучать только несколько лет назад, когда исследователи стали искать в ней новые потайные комнаты, используя мюонные сканеры.

Ученые предположили, что пирамида, как и многие другие рукотворные объекты, может вести себя как фокусирующий и усиливающий колебания резонатор, чья длина волны соразмерна габаритам самого «чуда света». В данном случае речь идет о радиоволнах метрового диапазона в промежутке между 200 и 600 метрами. Примерно в этом же диапазоне работают многие любительские радиостанции и радиосети.

51 просмотров
| 2018-07-30T23:53:23+00:00 31 июля 2018, 06:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss