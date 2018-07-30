Пирамида Хеопса оказалась «концентратором» радиоволн, заявляют физики

«Учитывая большой интерес к пирамидам, мы решили взглянуть на пирамиду Хеопса как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны. Мы получили ряд интересных результатов, которые могут найти важные практические применения», — заявил Андрей Евлюхин, координатор выполненных исследований из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.Пирамиду Хеопса построили в середине третьего тысячелетия до нашей эры по инициативе фараона Хуфу (Хеопса), представителя четвертой династии Древнего царства — периода возведения всех «великих пирамид» Египта. Эта конструкция высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

За последние два столетия внутри пирамиды ученые обнаружили четыре комнаты, в одной из которых, предположительно, похоронен сам фараон, в другой — его супруга, третья считалась приманкой или ловушкой для грабителей, а четвертая комната была недавно найдена физиками. В стенах коридоров, ведущих к гробнице Хуфу, археологи нашли необычные каналы, которые они посчитали элементами «системы безопасности», оберегавшей фараона от осквернителей.