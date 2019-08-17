19 и 22 августа спецпредставитель США по КНДР посетит Токио и Сеул

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн обсудит на следующей неделе в Токио и Сеуле вопросы денуклеаризации вокруг Северной Кореи. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Госдепартамента.

«Специальный представитель Стивен Бигэн 19-20 августа посетит Японию и 20-22 августа Южную Корею для усиления дальнейшей координации в интересах полной и проверяемой денуклеаризации КНДР», — отмечается в документе.

Как заявил 14 августа в интервью радиостанции «Голос Америки» помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон стремится создать приемлемый механизм для контроля за соблюдением КНДР своих обязательств по денуклеаризации.

| 2019-08-17T00:45:34+00:00 17 августа 2019, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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