Трамп разочарован тем, что адвокат Коэн записал разговор с ним

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что его бывший адвокат Майкл Коэн сделал аудиозапись их разговора, которая сейчас стала достоянием общественности.

«Какой адвокат станет записывать разговор с клиентом? Очень грустно! Почему запись так резко прекращается, хотя я очевидно говорил о положительных вещах? Я слышал, что есть другие клиенты и многие журналисты, которых записали на пленку – это возможно? Очень жаль!», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее телеканал CNN обнародовал аудиозапись 2016 года, на которой Трамп обсуждает со своим адвокатом Коэном некие выплаты, предположительно, в адрес модели журнала Playboy Карен Макдугал.

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| 2018-07-25T18:16:32+00:00 25 июля 2018, 22:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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