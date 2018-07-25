Трамп разочарован тем, что адвокат Коэн записал разговор с ним

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что его бывший адвокат Майкл Коэн сделал аудиозапись их разговора, которая сейчас стала достоянием общественности.

«Какой адвокат станет записывать разговор с клиентом? Очень грустно! Почему запись так резко прекращается, хотя я очевидно говорил о положительных вещах? Я слышал, что есть другие клиенты и многие журналисты, которых записали на пленку – это возможно? Очень жаль!», — написал Трамп в своем Twitter.