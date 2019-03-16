18-я акция протеста: «Желтые жилеты» перекрыли движение на Елисейских Полях

Участники движения «желтых жилетов» начали собираться в центре французской столицы задолго до начала 18-й еженедельной акции протеста, сообщает ТАСС. Согласно прямой трансляции в Twitter, несколько десятков человек в верхней части Елисейских Полей перекрыли автомобильное движение по этому проспекту.

Тем временем отряды полиции уже перекрыли железными заграждениями нижнюю часть проспекта в районе кругового перекрестка. Также мобильные щиты установлены на прилегающих к правительственным зданиям улицах, а также возле Елисейского дворца. Непосредственно на Елисейских Полях жандармы выстроились поперек проспекта и стараются локализовать участников предстоящей манифестации на площади Шарля де Голля.

В социальных сетях предстоящая акция названа «Акт 18 — Ультиматум — Вся Франция в Париже». Один из лидеров «желтых жилетов» Эрик Друэ, комментируя предстоящую акцию, заявил, что «ожидает в эту субботу протестов усиленную мобилизацию».