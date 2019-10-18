18 октября — День восстановленной независимости

18 октября — День государственной независимости Азербайджанской Республики.

26 мая 1918 года распалась Закавказская Федеративная Демократическая Республика. Входившие в ее состав Азербайджан, Грузия и Армения провозгласили свою независимость.

В декларации независимости, принятой Национальным советом от 28 мая 1918 года, Азербайджан провозглашается независимой и демократической республикой.

Независимая республика просуществовала всего 23 месяца. За это время в Азербайджане была создана боеспособная армия, которая смогла сохранить территориальную целостность страны. В стране была обеспечена свобода слова и печати (в Азербайджане издавались даже газеты, которые выступали против независимости страны). Был сформирован парламент, в состав которого вошли представители различных политических партий.

27 апреля 1920 года на территорию Азербайджана вторглась 11 Красная Армия РСФСР.

В стране было покончено со свободой слова и печати. Был разогнан парламент. Лидеры политических партий подверглись массовым репрессиям. Выжившие были вынуждены покинуть страну. Все национальные богатства страны перешли в собственность Советской России.

После Азербайджана советской оккупации также подверглись Грузия и Армения.

Однако формально Азербайджан все же сохранял свою независимость. Название демократической республики изменено на советскую и социалистическую.

Так продолжалось до 1922 года.

12 марта 1922 года в Тифлисе состоялась конференция представителей органов власти Азербайджана, Грузии и Армении, которая провозгласила создание Закавказской Социалистической Федеративной Республики (ЗСФСР).

В состав Федеративной Республики вошли Азербайджан, Грузия и Армения.

Таким образом, было покончено и с формальной независимостью этих стран.

Но и ЗСФСР просуществовала недолго. 29 декабря в Москве на конференции представителей Закавказья, России, Украины и Белоруссии был заключен Договор о создании СССР — Союза Советских Социалистических Республик. Этот договор был утвержден 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов.

В период вхождения в состав СССР часть азербайджанских земель была передана Армении. Были уничтожены многие видные представители интеллигенции – Гусейн Джавид, Микаил Мушфиг, Ахмед Джавад и другие.

Все 70 лет нахождения в составе СССР все народы, в том числе и азербайджанский, насильственно включенные в состав СССР, не прекращали борьбу за свою независимость. Итогом этой борьбы стал распад СССР.

30 августа 1991 года законодательный орган страны — Верховный Совет Азербайджанской Республики большинством голосов принял Декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики».

В этой декларации Азербайджанская Республика провозглашалась правопреемником АДР.

18 октября 1991 года был принят Конституционный Акт о восстановлении независимости, состоящий из 32 статей.

Конституционный акт объявил Азербайджан независимым, светским и унитарным государством.

Был провозглашен принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Согласно этому документу, все граждане страны были наделены избирательным правом. Частная собственной была объявлена неприкосновенной.

29 декабря 1991 года в Азербайджане был проведен референдум о независимости.

99,8 % всех участников референдума проголосовали за независимость. Таким образом, процесс восстановления независимости Азербайджана был завершен.

А 18 октября ежегодно отмечается как День государственной независимости Азербайджана