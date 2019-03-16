18 марта в Баку пройдет 13 заседание мониторингового комитета министров стран ОПЕК

18 марта в Баку пройдет 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. 14 нефтяных стран и Секретариат ОПЕК будут представлены на этом мероприятии на высоком уровне, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

«Это мероприятие пройдет в Баку по предложению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Принятие этого предложения говорит о высокой оценке, которая придается энергетической политике Президента Азербайджана, впервые выступившего с инициативой создания формата ОПЕК+. Так, еще в январе 2016 года Президент Азербайджана, выступив для достижения ценовой стабильности с такой инициативой на Давосском форуме, отметил, что при лучшей координации между членами ОПЕК и крупными производителями, не являющимися ее членами, в вопросе сокращения производства, возможно, можно будет достичь определенного результата», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Азербайджан, продолжая свою активную роль в рамках ОПЕК+ для сохранения баланса на нефтяном рынке и достижения стабильности цен, организует в таком формате мероприятие и вносит свой вклад в регулирование нефтяного рынка.

Отметим, что кроме генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, в мероприятии примут участие президент ОПЕК, министр нефти и Государственной нефтяной компании Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, председатель Совместного мониторингового комитета, министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдулазиз аль-Фалих. Также в заседании примут участие министры и высокопоставленные представители Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Ливии, Нигерии, Конго, России, Казахстана, Бахрейна и Брунея.