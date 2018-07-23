Никаких «референдумов» на Донбассе: Украина придерживается Минских соглашений

На оккупированной территории Украины проводить референдумы является нелегальным и вообще недопустимым.

Об этом в эфире «Прямого» 23 июля заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Очевидно, что позиция Украины является четкой, мы придерживаемся Минских соглашений и договоренностей и будем дальше двигаться за ними и я рада, что такую позицию поддерживают партнеры на Западе, как члены Нормандской группы, так и Соединенные Штаты, которые четко заявили о такой же позиции, которую разделяет Украина», – подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она также отметила, что Украина придерживается всех договоренностей и соглашений.

Напомним, что по данным агентства Bloomberg News, президент России Владимир Путин сообщил российским дипломатам, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки он предложил провести референдум для урегулирования конфликта в восточной Украине, однако согласился не предавать этот план огласке, чтобы американский лидер мог его обдумать.

Агентство ссылается на свои источники, которые якобы присутствовали на совещании Путина 19 июля с российскими послами и постпредами.

По данным агентства, президент России предлагает организовать в Донецкой и Луганской областях референдум под эгидой международных организаций, чтобы сами жители определили статус этих регионов.

Как сообщает РИА «Новости», официального подтверждения этой информации нет.

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