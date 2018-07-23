В Барселоне мотоциклист устроил стрельбу на улице, есть жертвы

В Барселоне в результате стрельбы на перекрестке погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом заявили в полиции Женералитета Каталонии, сообщает в понедельник, 23 июля, пресс-служба правоохранительного ведомства.

Отмечено, что инцидент произошел ночью в районе Сан-Марти-де-Барселона на одном из перекрестков.

«Полиция приехала по вызову вместе со скорой помощью и обнаружила в автомобиле двух мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них скончался на месте. Второй был госпитализирован. Полиция начала расследование происшествия и поиск нападавшего», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, на людей в машине напал мотоциклист. Автомобиль был с немецкими номерами.

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