Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

Употребление рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами снижает уровень смертности, выяснили китайские ученые.

Исследователи 16 лет наблюдали за диетой более 240 тысяч мужчин и 180 тысяч женщин, пишет Journal of Internal Medicine. Участники эксперимента ежедневно употребляли небольшие порции рыбы.Отмечается, что регулярно употребляющие рыбу мужчины на десять процентов реже страдают от заболеваний сосудов и на 37 процентов — печени. Кроме того, риск заболевания болезнью Альцгеймера у женщин при такой диете снижается на 38 процентов.

По мнению исследователей, регулярное употребление рыбы также снижает риск смерти от онкологических и острых респираторных заболеваний.

При этом специалисты отмечают, что при жарке рыба теряет большинство своих полезных свойств.

Источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот также являются семена льна, шпинат, картофель и морепродукты.

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| 2018-07-21T22:06:40+00:00 22 июля 2018, 05:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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