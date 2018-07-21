Французские ученые нашли следы аварии на «Фукусиме» в калифорнийском вине

Авария на атомной станции в японской префектуре Фукусима семилетней давности привела к повышению уровня радиоактивных частиц в вине из Калифорнии, свидетельствуют результаты исследования ученых ведущего французского национального учреждения — Национального центра научных исследований (CNRS).

Исследователи Михаэль Павикофф, Кристин Марке и Филипп Юбер изучили серию калифорнийских красных и розовых вин, произведенных из винограда, собранного в 2009-2012 годах. Ученые использовали метод низкофоновой гамма-спектрометрии, для измерения количества радиоактивных частиц образцы пришлось «превратить в пепел».

Анализ показал наличие в образцах цезия-137 или радиоцезия, техногенного изотопа, образующегося преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии. В вине, произведенном после аварии на АЭС в 2011 году, ученые зафиксировали увеличение уровня радиоактивных частиц.

Вместе с тем, руководитель исследования Павикофф в беседе с изданием New York Times подчеркнул, что изученное калифорнийское вино не представляет угрозу для здоровья, концентрация радиоактивных частиц в нем «очень низка, намного ниже природного уровня радиации по всему миру».

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| 2018-07-21T13:54:30+00:00 21 июля 2018, 15:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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