Французские ученые нашли следы аварии на «Фукусиме» в калифорнийском вине

Исследователи Михаэль Павикофф, Кристин Марке и Филипп Юбер изучили серию калифорнийских красных и розовых вин, произведенных из винограда, собранного в 2009-2012 годах. Ученые использовали метод низкофоновой гамма-спектрометрии, для измерения количества радиоактивных частиц образцы пришлось «превратить в пепел».

Анализ показал наличие в образцах цезия-137 или радиоцезия, техногенного изотопа, образующегося преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии. В вине, произведенном после аварии на АЭС в 2011 году, ученые зафиксировали увеличение уровня радиоактивных частиц.

Вместе с тем, руководитель исследования Павикофф в беседе с изданием New York Times подчеркнул, что изученное калифорнийское вино не представляет угрозу для здоровья, концентрация радиоактивных частиц в нем «очень низка, намного ниже природного уровня радиации по всему миру».