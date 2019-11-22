17% спроса на электроэнергию можно обеспечить за счет ветроэлектростанций

Ветряные электростанции в Азербайджане могут обеспечить до 17 процентов спроса на электроэнергию. Об этом сообщил Trend научный сотрудник отдела экономической и политической географии Института Географии НАНА Ниджат Имамвердиев.

По словам Имамвердиева, деятельность ветряных электростанций также важна для выполнения Азербайджаном обязательств по сокращению выбросов углерода, взятых в рамках «Парижского соглашения», а также для того, чтобы не отставать от стран с устойчивой энергией.

Имамвердиев добавил, что тепловыми электростанциями, которые вырабатывают 91,9 процента электроэнергии в Азербайджане, выбрасывается 18,5 миллиона тонн углекислого газа в год. В то же время, на производство электроэнергии расходуются миллиарды кубометров природного газа.