17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечается, в подростковом возрасте девушка подверглась сексуальному насилию, из-за чего она страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии, а также много лет провела в психиатрических клиниках.

Уточняется, что врачи сделали девушке смертельную инъекцию через пару дней после того, как ей исполнилось 17 лет. Согласно законодательству, именно с 17 лет можно прибегнуть к эвтаназии, не спрашивая разрешения родителей.

Родители Потховен не знали о решении дочери, которая оставила свои родственникам и друзьям прощальные письма.

| 2019-06-04T23:08:03+00:00 5 июня 2019, 05:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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