17-летний подросток, взявший в заложники 4 человек, задержан

Стражи порядка задержали молодого человека, который во вторник вечером захватил заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в Twitter.

«Бланьяк: ответственный задержан, — написал он. — Признательность и благодарность отрядам RAID и BRI за их хладнокровие и профессионализм. Я благодарю всех сотрудников сил безопасности и спасателей, мобилизованных под руководством префекта Верхней Гаронны [Этьена Гийо]».

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток забаррикадировался в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, взяв в заложники четырех человек. По данным Le Figaro, мужчина зашел в магазин в шлеме с закрепленной на нем экшн-камерой. Позже СМИ сообщили, что он прибыл на мотоцикле. За время противостояния преступник дважды выстрелил из пистолета, чтобы заставить окруживших магазин полицейских отойти.

Примерно в 19:30 по местному времени он отпустил первую заложницу, спустя час-полтора — остальных трех. Однако даже после того, как он остался в здании один, с ним несколько часов вели переговоры полицейские психологи.