Угрозы исходят от политической непредсказуемости, заявил Туск

Туск принимал во вторник участие в подписании крупнейшего в истории ЕС соглашения об экономическом партнерстве с Японией.

«Этим соглашением мы посылаем ясный сигнал, что мы предсказуемы. Реальная опасность для экономики и процветания исходит не от соглашений о свободной торговле, а от политической неопределенности, непредсказуемости, агрессивной риторики и безответственности», — заявил он журналистам в Токио. Выступление транслировалось на сайте ЕК.

Туск не уточнил, кого он имеет в виду, но накануне он призывал президента США Дональда Трампа искать совместные решения для сохранения «основанного на правилах мирового порядка» и «предотвращения хаоса».

На переговорах в Токио стороны поднимали, помимо торговли, региональные и внешнеполитические вопросы, включая ситуацию на Корейском полуострове, конфликт на востоке Украины, приверженность сохранению совместного всеобъемлющего плана действий.