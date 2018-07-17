Угрозы исходят от политической непредсказуемости, заявил Туск

Глава Евросовета Дональд Туск заявил на церемонии подписания соглашения об экономическом партнерстве с Японией, что настоящая угроза экономике исходит не от торговых договоров, а от непредсказуемости, безответственности и политической неопределенности, сообщает РИА Новости.

Туск принимал во вторник участие в подписании крупнейшего в истории ЕС соглашения об экономическом партнерстве с Японией.

«Этим соглашением мы посылаем ясный сигнал, что мы предсказуемы. Реальная опасность для экономики и процветания исходит не от соглашений о свободной торговле, а от политической неопределенности, непредсказуемости, агрессивной риторики и безответственности», — заявил он журналистам в Токио. Выступление транслировалось на сайте ЕК.

Туск не уточнил, кого он имеет в виду, но накануне он призывал президента США Дональда Трампа искать совместные решения для сохранения «основанного на правилах мирового порядка» и «предотвращения хаоса».

На переговорах в Токио стороны поднимали, помимо торговли, региональные и внешнеполитические вопросы, включая ситуацию на Корейском полуострове, конфликт на востоке Украины, приверженность сохранению совместного всеобъемлющего плана действий.

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| 2018-07-17T15:52:45+00:00 17 июля 2018, 18:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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