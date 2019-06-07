16-летняя шведская активистка стала «Послом совести-2019»

Правозащитная организация Amnesty International присвоила свою высшую награду – звание «Посол совести-2019» 16-летней шведской активистке Грете Тунберг и ее движению в защиту окружающей среды, сообщается на сайте организации.

Юная шведка привлекла внимание СМИ, когда в августе 2018 года начала одиночную «школьную забастовку» перед зданием парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет посещать школу по пятницам, пока шведские политики не начнут выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов. Грету Тунберг приглашали выступать на конференции ООН по вопросам климата и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она вдохновила тысячи школьников по всей Европе, следуя ее примеру, выйти на улицы, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Девушку номинировали на Нобелевскую премию мира, сообщает РИА Новости.