В Австралии поймали гигантского крокодила

Австралийские рейнджеры поймали крупного крокодила в районе ущелья Кэтрин, популярного у туристов, сообщает CTV News.
По словам рейнджеров, это самый крупный из гребнистых крокодилов, которые когда-либо попадали в реку Кэтрин на севере страны. Традиционно этот район считается относительно безопасным от хищников.
Почти пятиметровый крокодил (4,7 метра) весит 600 килограммов.
Он был пойман более чем в 300 километрах от океана и всего в 30 километрах вниз по течению от ущелья Кэтрин, одного из главных туристических достопримечательностей региона.
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