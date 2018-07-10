Чего ожидает Грузия от саммита НАТО?

Грузия с оптимизмом настроена в отношении результатов предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля.

Как заявил президент страны Георгий Маргвелашвили, «беспрецедентным достижением» является уже то, что грузинская делегация, которую он возглавляет, принимает в столице Бельгии участие в двух важных встречах на высшем уровне: встрече в рамках RSM (миссия «Решительная поддержка сил НАТО в Афганистане») и заседании, посвященном вопросам региональной безопасности.

Данную позицию разделяет и премьер Грузии Мамука Бахтадзе.

«Это первый случай в отношениях Грузии и НАТО, когда Грузия будет присутствовать на подобных встречах, в которых примут участие все члены НАТО на уровне лидеров. Это доказательство того факта, что отношения Грузии и НАТО перешли на новый этап», – заявил грузинский премьер-министр.

Главное ожидание Тбилиси от Брюссельского саммита, как ранее заявил президент Маргвелашвили, это – ускорение процесса членства Грузии в НАТО.

В то же время, грузинскому руководству известно, что страна и на этот раз не получит приглашения участвовать в ПДЧ (План действий по членству) – официальной программе по принятию в НАТО новых членов. Участие в данной программе дает возможность стране подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс, однако не гарантирует его. Начиная с 2008-го года после каждого саммита Альянса, лидеры НАТО заверяют Грузию, что в будущем страна обязательно станет членом Североатлантического альянса и что это зависит от успешности проведенных в стране реформ.

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