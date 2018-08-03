12-ти летний мальчик стал студентом крупнейшего университета Мексики

Одаренный мальчик, которому только исполнилось 12 лет, стал первым в истории ребенком, ставшим студентом крупнейшего Национального автономного университета Мексики (UNAM), сообщает РИА Новости.

Карлоса Антонио Сантамарию знают в университете с девяти лет, когда он успешно прошел курсы и получил степень по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии, говорится в коммюнике UNAM. Для дальнейшей учебы он выбрал физику биомедицины, курс которой начинается 6 августа. «Он будет единственным студентом, которого к дверям аудитории будут приводить за руку родители», – отмечается в пресс-релизе.Чтобы иметь возможность поступить в высшее учебное заведение, Сантамарии пришлось экстерном сдавать экзамены на аттестат зрелости в средней школе. «Я просто хочу учиться: если мне закроют для этого двери, я зайду через окно», — сказал малолетний студент.

К поздравлениям  в адрес одаренного ребенка присоединилось даже посольство США в Мехико, назвавшее Сантамарию «маленьким мексиканским талантом и гением».

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| 2018-08-03T00:37:24+00:00 3 августа 2018, 06:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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