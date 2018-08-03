12-ти летний мальчик стал студентом крупнейшего университета Мексики

Карлоса Антонио Сантамарию знают в университете с девяти лет, когда он успешно прошел курсы и получил степень по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии, говорится в коммюнике UNAM. Для дальнейшей учебы он выбрал физику биомедицины, курс которой начинается 6 августа. «Он будет единственным студентом, которого к дверям аудитории будут приводить за руку родители», – отмечается в пресс-релизе.Чтобы иметь возможность поступить в высшее учебное заведение, Сантамарии пришлось экстерном сдавать экзамены на аттестат зрелости в средней школе. «Я просто хочу учиться: если мне закроют для этого двери, я зайду через окно», — сказал малолетний студент.

К поздравлениям в адрес одаренного ребенка присоединилось даже посольство США в Мехико, назвавшее Сантамарию «маленьким мексиканским талантом и гением».