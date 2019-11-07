12-е заседание Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне завершило свою работу

В Баку завершило свою работу 12-е заседание Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, а также определены основные направления деятельности для решения предстоящих задач и согласован план действий на 2020-й год.

По итогам заседания был подписан протокол между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Турецкой Республики.

Очередное заседание в этом формате планируется провести в следующем году в Турции.

| 2019-11-07T12:51:59+00:00 7 ноября 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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