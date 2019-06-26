115 тысяч жителей города Урасоэ будут эвакуированы из-за «сливовых дождей»

В настоящее время на значительной территории Японии наступил сезон так называемых «сливовых дождей». Однако синоптики отмечают, что сейчас ситуация осложняется тем, что в Тихом океане возникла область низкого давления, которая грозит переродиться в тайфун. Обрушившиеся на юг и юго-запад страны дожди могут стать предвестниками этого явления.