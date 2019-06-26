115 тысяч жителей города Урасоэ будут эвакуированы из-за «сливовых дождей»

Почти 115 тысяч жителей города Урасоэ в южной японской префектуре Окинава получили от властей рекомендации эвакуироваться, сообщил телеканал NHK в среду.
Рекомендации вызваны возросшей опасностью оползней из-за сильных дождей.
В настоящее время на значительной территории Японии наступил сезон так называемых «сливовых дождей». Однако синоптики отмечают, что сейчас ситуация осложняется тем, что в Тихом океане возникла область низкого давления, которая грозит переродиться в тайфун. Обрушившиеся на юг и юго-запад страны дожди могут стать предвестниками этого явления.
| 2019-06-26T08:14:38+00:00 26 июня 2019, 08:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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