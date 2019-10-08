11 октября пройдут консультации между Азербайджаном и ЕС

Высокопоставленная делегация Европейского союза посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, визит состоится 11 октября.

Отмечается, что делегация во главе с руководителем отдела по партнерству генерального директората Еврокомиссии по переговорам о соседстве и расширении Василисем Марагосом прибудет  в Баку  для участия на структурных консультациях по будущему программы Восточного партнерства.

Мероприятие будут организовано представительством ЕС в Азербайджане при партнерстве с Центром анализа международных отношений. Азербайджан в нем представят официальные лица страны, члены парламента, представители высших образовательных институтов, гражданского общества, молодые активисты и медиа.

Данные консультации является частью неформального обмена мнениями  между  государствами-членами ЕС и странами-партнерами, старт которому был дан на Конференции высокого уровня, посвященной 10-й годовщине создания Восточного партнерства (ВП) в мае этого года в Брюсселе.

| 2019-10-08T17:11:02+00:00 8 октября 2019, 21:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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