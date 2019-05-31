11 человек расстреляли в американской Вирджинии

При стрельбе в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 11 человек, еще шесть ранены. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает WTKR News 3.

Согласно данным правоохранительных органов, устроивший стрельбу мертв. В результате его действий погибли 11 человек, еще шесть были госпитализированы. Среди шести пострадавших есть полицейский, который выжил благодаря тому, что надел бронежилет.

Уточняется, что устроивший стрельбу был служащим, который долго работал в городе. Он вошел в здание муниципального центра и сразу открыл огонь. Когда на место прибыла полиция, началась перестрелка. В результате подозреваемый погиб.